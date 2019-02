Austria protestantlik vähemus kaotab privileegi

Austria valitsus on esitanud seaduseelnõu, mis lubaks selle asemel kõigil austerlastel võtta endale aasta jooksul ühe isikliku «riigipüha» päeva. Nad saavad ise valida, mis päev see on, ega pea tööandjalt luba küsima. Ehk protestandid ja vanakatoliiklased võiksid jätkuvalt suurreedel vabad olla, aga ka kõik teised saaksid sellevõrra lisapäeva.

Briti ajalehe The Times kohaselt ärritab isiklikku vaba päeva pakkuv reform aga nii ametiühinguid kui piiskoppe, kelle hinnangul on tegu kõige lollima võimaliku lahendusega suurreede probleemile.

Siiani on Austrias kehtinud süsteem, kus suurem osa rahvast läheb suurreedel tööle, sest riigi ajalooline traditsioon ja rahvastiku enamus on katoliiklik. Katoliku kirikus aga ei tähistata pühana Kristuse ristilöömist (see on vaikne paastupäev), vaid tema ülestõusmist ehk lisaks alati pühapäevale langevale esimesele ülestõusmispühale on vaba ka sellele järgnev esmaspäev ehk teine ülestõusmispüha.

Kümnendeid kestnud erand andis protestantidele ja vanakatoliiklastele ühe vaba päeva lisaks. Leidus aga kaebaja, kes andis selle kohtusse. Ning möödunud kuul jõudis Euroopa Kohus järeldusele, et protestantide ja vanakatoliiklaste vaba suurreede diskrimineerib kõiki teisi.

Viimase statistika järgi moodustavad katoliiklased 56,9 ja protestandid 3,3 protsenti Austria rahvastikust.