USA Esindajatekoda tahab välja selgitada Putini vara suuruse

«Putin ja tema poliitilised liitlased kavatsevad ebaeetiliste mooduste kaudu võimu kindlustades nõrgestada demokraatlikke riike üle maailma,» sõnas Stefanik. «Mul on au olla kaastööliseks selle eelnõu juures, mille eesmärk on tuua päevavalgele Putini ja tema liitlaste tegelik olemus pahatahtlike poliitiliste teguritena, mis demokraatiaid õõnestavad.»

Kuigi endine KGB-lane märkis 2017. aastal oma sissetulekuks 300 000 dollarit, millele lisaks omab ta kahte korterit ja Rolls Royce`i sedaani, on see analüütikute sõnul vaid murdosa Putini tegelikust varandusest.

Venemaa salajast rahastust uurinud USA rahandusministeeriumi endine ametnik märkis ABC Newsile, et on skeptiline kõikide Putini vara puudutavate spekulatsioonide osas, sest Venemaa finantssüsteem on äärmiselt läbipaistmatu ning Putin ei hoia niikuinii kõiki oma varasid oma nimel.

Teise endise rahandusministeeriumi ametniku sõnul võib Putini isiklik vara olla vähem oluline kui need finantsid, mille üle tal on Venemaal kaudne kontroll.

«Üldiselt usutakse, et Putini võim tuleneb osaliselt tema võimest kontrollida oligarhe ja teda ümbritsevaid Venemaa valitsusametnikke,» sõnas endine USA rahandusministeeriumi vanemametnik anonüümsuse tingimusel. See kontroll tuleneb endise ametniku sõnul sellest, et paljud tähelepanuväärsed varad on Putiniga otseselt seotud.