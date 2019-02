Kaitseminister: Viru jalaväepataljoni kakluse põhjus peitub puudulikus kasvatuses

«Eraldi pean vajalikuks välja tuua, et vene emakeelega ajateenijaid on Viru jalaväepataljonis alla kolmandiku, paljud neist valdavad eesti keelt piisavalt, et väljaõppes edukalt osaleda ning neid, kes seda vajavad, toetatakse nende keelelises arengus. Vene emakeelega ajateenijaid on olnud kaitseväe taasloomisest saati kõigis väeosades ning on ka praegu, mistõttu leian, et kaitseväes on piisavalt teadmust mitmekeelsete ajateenijate gruppidega tegelemisel,» teatas Luik.