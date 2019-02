Rootsi kriminaliseerib terrorirühmitustesse kuulumise

Samas ei ole seadusel tagasiulatuvat jõudu ning seda ei saa rakendada nende kümnete võitlejate suhtes, kes juba on Rootsissse naasnud.

Alates 2012. aastast on umbes 300 Rootsi kodanikku ühinenud Süürias ja Iraagis džihaadirühmitustega nagu Islamiriik, märgivad julgeolekuteenistused.

Neist umbes pool on naasnud, sadakond on endiselt konfliktitsoonis ja 50 on hukkunud.