Maksed pornostaarile võivad Trumpi rohkem ohustada kui Vene uurimine

Cohen esitas Kongressi järelevalve- ja reformikomiteele koopia 35 000 dollari suurusest tšekist, mis on kirjutatud 1. augustil 2017. Sellel on Trumpi allkiri ja ka tšekk ise kuulub väljamaksmisele presidendi isiklikult pangakontolt.

Coheni sõnul on see üks 11 osamaksest, millega Trump kompenseeris advokaadile 130 000 dollarit, mille Cohen käis välja oma taskust, et maksta väidetavalt Trumpiga salasuhtes olnud pornonäitlejale Stormy Danielsile enne presidendivalimisi vaikimise eest, kirjutas New York Times.