Piimasegu, kuldmündid ja relvad: mida leiab ISISe naiste käekotist?

Olles pealaest jalatallani kaetud, varjavad nende riided ja kotid relvi, kohati on püsse leitud ka laste napi varanduse hulgast, rääkis 18-aastane SDFi võitleja Nawal Kobani.

Selle nädala hakul evakueeris SDF 46 veokitäit inimesi džihadistide viimasest tugipunktist, eelmisel nädalal tõid nad sealt ära 5000 meest, naist ja last.

SDFi kinnitusel püüavad nad Baghouzist tuua ära kõik tsiviilisikud, enne kui asuvad viimasele pealetungile, et ISISe kants lõplikult vallutada. Terrorirühmituse võitlejad kontrollivad seal veel ainult vähem kui poole ruutkilomeetri suurust ala.

Mitte mingeid pilte või mälestusesemeid

35-aastane süürlanna Abeer Mohammad, kes algselt on pärit Aleppost, avas oma tillukese koti ja tõmbas välja räpase plastikkarbi, kus sees paar näpuotsatäit piimapulbrit.

«Ma ei võtnud midagi kaasa peale mõne riideeseme ja natukese piima oma väiksekesele,» lausus ta, kolm last naise kõrval istumas.

Teine süürlanna teatas kurvalt: «Ei mingeid pilte ega mälestusi ega midagi muud. Me ei võtnud kaasa midagi peale riiete.»

Nad on alla andnud

Alates mullu detsembri algusest on Baghouzist vähehaaval lahkunud umbes 50 000 inimest, neist enamik naised ja lapsed, kui uskuda Ühendkuningriigis tegutsevat Süüria Inimõiguste Vaatluskeskust.

«Täna me kandsime neid riideid, mida suutsime kokku krahmata ja võtsime need siia kaasa,» jutustas ta.

«Meestel on võimatu midagi küsida,» selgitas 29-aastane SDFi võitleja Mazloum. «Nad on juba alla andnud.»

«Ta hakkab kergesti kartma, ta on kõigest 14,» lausus ta.

Küsimusele, mis ta jättis maha Baghouzi, vastab naine: «Paljud on veel seal sees. Seal on palju võitlejaid ja kõik nad on valmis lahkuma.»