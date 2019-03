ID-kaardi PIN-koodide asendamiseks tuleb pöörduda PPA teenindusse

«ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina ka ilma PIN-koodideta, kuid digimaailmas seda kasutada ei saa. Soovitame inimestel hoida PIN-ümbrikku hoolikalt ja kindlas kohas kaardist eraldi, et vajadusel oleks see alles. Samuti on võimalik kaardi saamisel koodid ära muuta ning kasutada enda jaoks lihtsamini meelde jäävat, kuid turvalist numbrikombinatsiooni,» ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Eliisa Sau.