Sõõrumaa: Alaver tegi tegi omalt poolt kõik, et poisid kiirelt välja saaks

Sõõrumaa ütles, et EOK ei pea erakorraliselt kogunema, sest olümpiakomiteel on järgmise nädala teisipäeval korraline koosolek, kus teema jutuks tuleb, kirjutab rahvusringhääling.

Sõõrumaa lisas, et suusaliidu soov, et EOK peaks ka Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu kohta kiirelt seisukoha kujundama, on liialt emotsiooni pealt nõutud.

"Meie hinnangu andmise aluseks on juriidilistelt organitelt tulevad faktid ja ju need täna-homme tulevad. On olemas ka WADA koodeks, mis näeb ette karistused dopingu tarvitajatele, vahendajatele ja lihtsalt kõrvalseisjatele," märkis Sõõrumaa.