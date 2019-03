IKEA sai Iisraelis naiste kataloogist välja jätmise tõttu kaela kohtuasja

Kohtuhagi IKEA vastu esitasid ortodoksne juut Hannah Katsman riigi keskosas asuvast Petah Tikva linnast ning ühendus Iisraeli Usutegevuse Keskus, mis on judaismi reformiliikumise eestkõneleja ning peamine asutus, kes võitleb Iisraelis usukaalutlustest tuleneva soolise diskrimineerimisega, kirjutas ajaleht Haaretz.

IKEA ISRAEL SUED FOR ERASİNG WOMEN FROM CATALOG https://t.co/xuPIOw7sTi pic.twitter.com/11l6Yr0GmY

Iisraeli Usutegevuse Keskuse õigusosakonna direktori Orly Erez-Likhovski sõnul on IKEA Iisraeli haru ja selle juhi Shuki Koblenzi vastu esitatud ühishagi esimene, mis riigis on viinud diskrimineerimise tõttu kohtupinki rahvusvahelise firma.

«Naiste ja tüdrukute täielik väljajätmine kataloogist saadab tõsise ja keeruka sõnumi, et naistel pole mingit väärtust ning et nende kohalolu on midagi valet, seda isegi koduses keskkonnas, mida kujutatakse kataloogis,» seisab kohtule esitatud hagis.