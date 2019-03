Viie aastaga on Donbassi hukkunud 13 000 ukrainlast

«Need on hirmsad numbrid, kuid mitte need ei määra riigi sündivuskriisi. 2018. aastal sündis Ukrainas 335 000 last, suri aga 587 000 inimest. See tähendab, et aastaga on ukrainlasi vähemaks jäänud 252 000 inimese võrra. Ja see sünge suundumus suureneb aasta-aastalt,» jätkas Turtšõnov.