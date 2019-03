Lukašenka: 98 protsenti valgevenelastest ei taha Venemaaga ühineda

Venemaa on Valgevene lähim liitlane ja riigid on moodustanud tihedate kaubandussuhete ja sõjalise koostööga liidu.

Viimastel kuudel on hakanud levima jutud, et Vene president Vladimir Putin survestab naaberiiki tugevamalt lõimuma eesmärgiga luua ühine riik. See annaks Putinile võimaluse võimule jääda, kui tema neljas ametiaeg Vene presidendina 2024. aastal lõppeb.