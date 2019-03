Salisbury kuulutati lõpuks Novitšoki-vabaks

Ulatuslikke puhastusöid on tehtud endise spiooni majas ja veel 11 võimalikus närvimürgiga saastunud paigas. Skripali maja on plaanis anda Wiltshire’i krahvkonnale üle täna.

Sõjaväe meeskonnad on linna puhastamiseks teinud 13 000 tundi tööd. Salisburyst ja selle lähedases Amesburyst, kus mürgiga kokkupuute tõttu suri 44-aastane Dawn Sturgess, võeti ühtekokku 5000 proovi.

Sõjaväe tegevust juhtinud kindralleitnant Ty Urch ütles, et tegu oli kõige kauem kestnud omalaadse operatsiooniga Suurbritannias.

«Novitšok on ilmselt üks kõige ohtlikumaid ja kõige enam väljakutseid pakkuv kemikaal, mis eksisteerib, ja seda pole tarvis eriti palju ning see on väga kergesti leviv,» selgitas sõjaväelane.