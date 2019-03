OPCW: Süürias Doumas kasutati mullu aprillis kloori

«On olemas põhjendatud alus arvata, et 7. aprillil 2018 kasutati mürgist kemikaali relvana,» seisis OPCW viimases raportis. «See mürgine kemikaal sisaldas reaktiivset kloori.»

Süüria režiimi liitlane Venemaa lükkas raporti tulemused tagasi, korrates väidet, et rünnak on «lavastatud».

«Hoolimata kõikidest asitõenditest, mida Venemaa, Süüria ja isegi Briti ajakirjanikud on esitanud selle kohta, et Douma intsident pole muud kui «valgete kiivrite» lavastatud provokatsioon, väidab OPCW liikmesriikide tehniline sekretariaat tänases raportis, et Doumas kasutati kloori keemiarelvana,» teatas Vene saatkond Haagis.