Argentinas tehti 11-aastasele vägistamisohvrile abordi asemel keisrilõige

«Ma tahan, et te võtaksite minu kõhust välja selle, mis see vana mees sinna pani,» oli tüdruk väidetavalt haiglasse pöördudes öelnud.

Uudisteagentuuri CNN andmetel viibib keisrilõike abil sündinud laps haiglaravil, aga tal on vähe võimalusi ellu jäämiseks.

Tucumáni provintsi tervishoiuminister Rossana Chahla vaidles inimõigusorganisatsiooni väidetele vastu. «Ma tahan teile öelda, et tervishoiusüsteem ei ole kunagi takistanud ega viivitanud abordi tegemisega.»

Abordi tegemine on Argentinas ebaseaduslik. Seda lubatakse vaid äärmuslikel juhtudel, kui ema tervis on ohus või tegemist on vägistamisjuhtumiga. Mõjuva põhjuseta aborti teinud naisi võib oodata kuni nelja aasta pikkune vanglakaristus.