Müstiline intsident Põhja-Korea saatkonnas võis olla spionaaž

«Politsei üritas pääseda hoonesse, aga ukse avanud mees ütles, et kõik on korras. Mõni minut hiljem kihutasid saatkonna juurest ära kaks luksusautot, jättes maha kinniseotud saatkonna töötajad ja külastajad, ent võttes kaasa arvuteid ja dokumente,» kirjutas väljaanne El País.

Kuigi rünnaku põhjus pole veel teada, on Hispaania uurijad veendunud, et rünnak oli ideaalselt korraldatud ja planeeritud ning selle panid toime professionaalid.

Siiski on pole kindel, kas ründajad olid teadlikud sellest, milline kohtumine saatkonnas rünnaku hetkel aset leidis. «Paistab, et nad ei teadnud, et saatkonnas olid külalised,» väitsid ajalehe allikad. Siiski on kindel, et nad otsisid konkreetseid dokumente.