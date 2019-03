ISISe sõdur tahab kurikuulsa pruudiga Hollandisse naasta

27-aastane Yago Riedijk viibib kurdide poolt hallatavas kinnipidamislaagris Süüria põhjaosas. Tema 19-aastane abikaasa Shamima, kes põgenes Suurbritanniast Süüriasse ja liitus Islamiriigiga olles vaid 15-aastane, sünnitas mõne nädala eest Süürias poja ning avaldas soovi naasta kodumaale. Paraku pole Suurbritannia soostunud astuma samme naise soovi täitmise suunas, vaid hoopis püüdnud naiselt kodakondsust ära võtta.

Nüüd ütles islamivõitleja Yago, et soovib koos naise ja lapsega oma kodumaale Hollandisse sõita. Seal võib meest terroriorganisatsiooniga liitumise eest oodata kuni kuue aasta pikkune vanglakaristus.

Nelja aasta eest Süüriasse põgenenud ja ISISega liitunud Shamima Begumi sünnitas veebruari lõpus kolmanda lapse. FOTO: twitter

Paar kohtus Süürias, kui tollal 23-aastane Yago abiellus vaid kümme päeva ISISe ridades veetnud 15-aastase Shamimaga. Naise sõnul on ta sünnitanud Süürias kolm last, kellest kaks on tänaseks surnud. Viimane laps sündis vaid mõne nädala eest, vahetult pärast seda, kui paari pereelu katkes mehe vangilangemise ja Shamima pagulaslaagrisse toimetamise tõttu.

Yago andis hiljuti intervjuu Briti ringhäälingule BBC. Vastatest ajakirjaniku küsimusele, kas nii noore tüdrukuga abiellumine oli õige samm, ütles mees: «Ausalt öeldes, kui mu sõber tuli mu juurde ja ütles, et on üks tüdruk, kes on huvitatud abiellumisest, ei olnud ma tema vanuse tõttu sellest eriti huvitatud, aga võtsin pakkumise ikkagi vastu.»

«Me istusime maha ja ta paistis olevat terve mõistuse juures. See oli tema enda valik, tema oli see, kes ütles, et otsib partnerit,» kirjeldas Yago suhet kommenteerides.

Shamima Begum (paremal) sõitis koos sõbrannadega Islamiriigi aladele vaid 15-aastaselt. FOTO: Metropolitan Police/Scanpix

Shamima sõitis 2015. aastal Süüriasse koos kahe sõbrannaga. Ta teab, et üks tüdrukutest sai Süürias pommitamise käigus surma, teise sõbranna saatus on talle teadmata.

Tollal 15-aastane tüdruk lendas koos sõbrannadega esmalt Türki. Sealt reisiti maismaad mööda Süüriasse. Raqqa linna jõudes majutati tüdrukud majja, kus elasid teised peatsed islamivõitlejate pruudid.

Üldsuses tekitasid pahameelt Shamima viimastel nädalatel antud intervjuud, milles raames ei väljendanud naine vähematki kahetsust Islamiriigiga liitumise pärast.

Elu Islamiriigi aladel kirjeldades ütles naine, et see vastas igati tema varasemale ettekujutusele. «See oli nagu normaalne elu. See video, mida nad näitavad propagandaklippides, see on normaalne.»