Alžeeria politsei kasutas meeleavaldajate vastu veekahureid

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanike teatel skandeerisid kümned üliõpilased politsei valvsa pilgu all Alžiiris: «Mine ära, Bouteflika!». Samasugused meeleavaldused leidsid aset ka mujal riigis, aga ka mitmes Prantsusmaa linnas, kus on suur alžeerlaste kogukond.

Meeleavalduste ulatus on Alžeerias paljusid üllatunud ja see on valitsusele viimaste aastate suurim väljakutse. Ametnikud on hoiatanud, et meeleavaldused ähvardavad heita riigi ebastabiilsusesse.