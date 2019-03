YLE riigikogu valimistest: kas vanad vihavaenlased matavad sõjakirve maha ja moodustavad valitsuse?

Täna toimuvatele riigikogu valimistele pöörab suurt tähelepanu ka Soome rahvusringhääling YLE. Selle portaalis märgitakse, et parempopulistid on tegemas head valimistulemust, ent teised erakonnad on nendega valitsuse moodustamise võimalust seni tõrjunud.