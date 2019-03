«Schindleri nimekiri»: Kreeka põgenemistuba pakub holokaustimängu

Tõsi, nüüdseks on ettevõtte Suur Põgenemine pahameeletormi tõttu mängu nime muutnud – põgenemistoas võib katsetada hoopis seiklust nimega «Salaagent».

Samas mängu sisu on endine: panna kokku nimekiri neist, keda säästetakse võikast surmast vaenlase kätes. Päästetavate nimekirja idee ongi laenatud mängule algselt nime andnud Hollywoodi filmist «Schindleri nimekiri».

Kuigi ettevõtte koduleheküljel praegu olevas mängu tutvustuses ei mainita otsesõnu ei juute ega holokausti, siis algselt kreekakeelsetel veebilehtedel väljas olnud reklaamides kutsuti mängijaid appi Saksa ärimehele Oskar Schidlerile Poolasse Krakówisse, et aidata tal «päästa jälitavate SS-vägede käest nii palju süütuid inimesi kui võimalik».

Kreeka juudikogukonna esindusorganisatsioon on mõistnud mängu hukka ning kaalub järgmisi samme.

«Küsimus pole antisemitismis,» lausus Kreeka Juudikogukonna Keskkomitee asepresident Victor Eliezer. «Nende mängude nn edu on seotud Kreeka ühiskonnas valdava teadmatusega. Küsige inimestel, kes oli Schindler ja suure tõenäosusega enamik neist ütleb, et ta oli rokkstaar või jalgpallur.»

Eliezeri sõnu näitab see, et põgenemistuba muutis mängu nime, kuid mitte selle sisu, et ettevõte ei mõista tegelikult probleemi.

«Ainus, mida ma tahaks, oleks see, et nad läheks reisile Auschwitzi, et tajuda kasvõi sekundi murdosaks surmahirmu Saksa koonduslaagris. Ainult siis on lootust, et nad enam ei alahinda inimkannatusi,» selgitas mees.

Mäng sai alguse Kreeka suuruselt teisest linnast Thessalonikist, kus enne Teist maailmasõda oli suur juudikogukond, kelle Natsi-Saksamaa aga peagu täielikult välja juuris.