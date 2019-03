Kaja Kallas: läbirääkimiste meeskond on koos

«Otsustasime moodustada meeskonna, kes läheb erakondadega konsulteerima. Sellesse meeskonda kuulub erakonna peasekretär, esimees ja Arto Aas, Taavi Rõivas ja Jürgen Ligi. Konsulteerime nii Sotsiaaldemokraatide, Isamaa kui ka Keskerakonnaga võimalike ühisosa leidmiste osas,» ütles Kaja Kallas.

Kallas lisas, et esialgu ei alusta Reformierakond veel läbirääkimisi, vaid kompab ühisosa, mis neil teiste erakondadega on. «Tahaks vaadata, kellega on meil kõige mugavam ja ühisosa kõige suurem,» sõnas ta.

Kuigi Tanel Kiik ja Kadri Simson on täna väljendanud Keskerakonna leiget huvi Reformierakonnaga koalitsiooni minna, siis Kaja Kallase sõnul soovib Reformierakond siiski Keskerakonnaga konsulteerida. «Eks neil on enda valik, kas olla opositsioonis või koalitsioonis, nii et ma arvan, et konsulteerima kindlasti peaks,» ütles Kaja Kallas.

«Kindlasti me võib-olla Keskerakonnaga täiendama teineteist, aga samamoodi täiendame teineteist ka Sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga,» selgitas Kallas.

EKRE-ga on koalitsioon aga Kaja Kallase sõnul välistatud. «Meil ei ole jah mõtet teha nägu, et me leiame selle ühisosa. Ja kui seda ühisosa ei ole, siis meil ei ole mõtet seda mängu mängida,» ütles Kallas.