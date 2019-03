Jüri Ratas: muidugi lähme Reformierakonnaga kohtuma!

«Reformierakond helistas ja tegi ettepaneku kohtuda,» ütles Jüri Ratas Postimehele ning lisas, et koalitsioonikõnelusteks ta seda päris veel ei nimetaks.

«Keskerakonna eesmärk on seista Eesti sidusa ühiskonna eest. Mina lubasin eile oma erakonna liikmetega kohtudes ja Keskerakonna valijatele, et ma töötan selle nimel, et Keskerakond oleks järgmises koalitsioonis,» ütles ta.

«Eks iga erakond täna töötab koalitsiooni saamise nimel ja eeskätt teeb seda valimiste võitja Reformierakond. Nende esimene uudis oli vist, et nad teevad Isamaa ja Sotsiaaldemokraatidega. Ja nüüd tuli nende juhatuse otsus, et kutsuvad ka Keskerakonna kohtuma. Muidugi me lähme kohtuma!» hüüatas Ratas.

Küsimusele, mis saab Jüri Ratase peaministrikohast, kui ta Reformierakonnaga koalitsiooni peaks minema, vastas ta, et koalitsioonivõimalusi on tänases riigikogus siiski rohkem kui üks alternatiiv. Selleks aga, et Keskerakond ilma Reformierakonnata koalitsiooni moodustada saaks, peaks eelnevalt Reformierakonna koalitsioonikõnelused luhtuma.

Küsimusele, kas Keskerakond oleks valmis ka EKRE-ga koalitsiooni minema, Ratas eitavalt ei vastanud.