Ettevaatust liikluses: lume- ja lörtsisadu muudab teeolud halvaks

Pärastlõunal on maanteed üle Eesti niisked, kohati kuivad. Lääne-Eestis sajab paiguti vähest lund. Õhutemperatuurid on miinuses, Lõuna-Eestis veidi üle 0 kraadi. Teetemperatuurid on üle Eesti 0 kraadi ümbruses. Teedel on jäiteoht, teatas maanteeamet.