Video: oopiumisõltlastest papagoid rüüstavad India põlde

Kesk-Indias asuva Madhya Pradeshi osariigi põllumeeste sõnul on nende põldude saagile saatuslikuks saanud ebaühtlane sademete hulk ja sõltuvuses papapoid. Nad väidavad, et linde ei peleta ka helid valjuhäälditest ja kohalikud ametnikud pole nende abistamiseks midagi teinud.

#WATCH : Parakeets destroy opium crops in Neemuch, Madhya Pradesh pic.twitter.com/nURIGDoraL

Põllumeeste sõnul võivad papagoid neile kaasa tuua suure kahju. Oopiumisaaki müüvad nad ravimifirmadele ning neil on taime kasvatamiseks vaja eriluba. Ühes oopiumimagunast on võimalik toota 20-25 grammi oopiumi. Suur parv papagoisid toitub neist taimedest aga 30-40 korda päevas ja mõned lendavad põllumeeste sõnul isegi moonikupardega minema.

Oopiumispetsialisti RS Chundawati sõnul annab taim lindudele lisaenergiat ja see mõjub neile umbes samamoodi nagu tee või kohvi inimestele. Ta lisas, et kui linnud kord selle mõju tunda on saanud, jäävad nad sellest kiiresti sõltuvusse.