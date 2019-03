Vatikan avab Teise maailmasõja aegsed salajased arhiivid

Arhiivid hõlmavad aastaid 1939-1958 ja neis on säilitatud sadu tuhandeid kirju, telegramme ja kõnesid. Tollase paavsti kriitikud väidavad, et ta ei võidelnud piisavalt fašismi tõusu vastu Saksamaal ja Itaalias. Toetajate sõnul töötas ta kulisside taga pühendunult juutide päästmise nimel.

Francisus ütles Vatikani salaarhiivi töötajatele, et arhiiv avatakse uurijatele 2020. aasta 2. märtsil. Pius XII valiti paavstiks 1939. aasta 2. märtsil, kuus kuud enne teise maailmasõja puhkemist. Pius suri 9. oktoobril 1958 Rooma lähedal asuvas Vatikani suveresidentsis Castel Gandolfos.

Tavaliselt avab Vatikan paavsti arhiivi 70 aastat pärast tema surma, kuid Püha Tool on olnud surve all avada Pius XII dokumendid varem, kuni holokausti üleelanud veel elus on.