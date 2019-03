Itaalia meedia: Serbia liider vihjas Kosovo tunnustamisele

Serbia president Aleksandar Vučić vihjas esmaspäeval, et võib olla nõus tunnustama Kosovot suveräänse riigina tingimusel, et Belgrad saaks osana laiemast kompromissleppest oma endiselt provintsilt midagi vastu.

"Me peame esmalt saavutama kompromissi, me ei saa tunnustada Kosovot teiselt poolelt midagi vastu saamata," ütles Vučić usutluses Itaalia uudisteagentuurile ANSA.

"Olen kindel, et meie Euroopa sõprade abiga ja Venemaa, USA, Hiina ja teiste riikide toetusega suudame leida lahenduse," sõnas Serbia riigipea.

Serbia ja Kosovo on suure rahvusvahelise surve all normaliseerida omavahelised suhted, mis on Euroopa Liidu tingimus mõlemale riigile liitumisprotsessi alustamiseks.