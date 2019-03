Hiina tõstab tänavu kaitsekulutusi 7,5 protsenti

Hiina kaitse-eelarve on USA järel maailmas suuruselt teine, kuid ei küündi Ühendriikide 716 miljardile dollarile ligilähedalegi.

Peking on püüdnud varustada oma kahe miljoni suuruse isikkoosseisuga Rahvavabastusarmeed kaasaegse relvastuse ja sõjatehnikaga, tehes suuri kulutusi varglennukitele, lennukikandjatele ja muule relvastusele.

Valitsus teatas aruandes ka, et püstitab tänavuseks majanduskasvu eesmärgiks 6,0-6,5 protsenti. 2018. aasta majanduskasvu sihiks oli Peking seadnud 6,5 protsenti ning majandus kasvas ametlikel andmetel mullu 6,6 protsenti.

Kolm neljandikku Hiina provintsidest on juba langetanud selle aasta majanduskasvu eesmärki. Poliitikakujundajad on teatanud, et kavatsevad majanduskasvu aeglustumisega võitlemiseks langetada makse, vähendada lõivusid ja bürokraatiat.