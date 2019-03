LUMEBLOGI: paks lumi on muutnud teeolud väga keeruliseks, tekkinud on ummikud

Kuna teedel oli ka varem kiilasjää, siis paks lumi teeb liiklemise väga keeruliseks. Kindlasti peaks varuma liiklemiseks oluliselt kauem aega. Näiteks superministeeriumi ees oli 32 buss jäänud kinni ja ei suutnud Pärnu maanteele pöörata ja ka Kosmose kino eest väiksest tõusust üles saamisega oli bussidel probleeme. Sarnaseid probleeme võis märgata erinevatel Tallinna tõusudel. Ka kõnniteed olid paksu lume all ja jalakäijatel oli samuti liikumine raskendatud.

Maanteemeti teatel oli varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumised, Lõuna-Eestis valdavalt märjad või soolamärjad. Õhutemperatuurid on Põhja-Eestis 0 kraadi ümbruses ning mandri põhjaosas ja saartel sajab laia lund. Teed on lumised ning libedad.