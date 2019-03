Maanteeamet hoiatab raskete teeolude eest

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumised, Lõuna-Eestis valdavalt märjad või soolamärjad. Õhutemperatuurid on Põhja-Eestis 0 kraadi ümbruses ning mandri põhjaosas ja saartel sajab laia lund. Teed on lumised ning libedad.