Teismeliste pussitamine vallandas Suurbritannias arutelu eelarvekärbete üle

Ainuüksi pealinnas Londonis on sel aastal mõrvatud 19, terves riigis 35 inimest. Kogu 2018. aasta vältel tapeti Londonis 154 inimest, tegemist oli viimase kümne aasta kõige kõrgema mõrvatute arvuga riigi pealinnas.

Politseinikud hoiatasid, et tapmiste arv jätkab tõusu, kuni valitsus võtab kasutusele efektiivse strateegia vägivallakuritegudega võitlemiseks, vahendab Briti väljaanne Independent.

«Kuni valitsus ei tule välja efektiivse strateegigaga, et selle epideemiaga võidelda, jätkab tapmiste arv tõusuteel,» ütles politseiameti esindaja John Apter. «Korravalve on viidud miinimumini ja selle tulemused on kõigile näha.»

Apter viitas sõnavõtus asjaolule, et riigieelarvest on viimastel aastatel korravalvele üha vähem raha eraldatud ja alates 2010. aastast on Suurbritannias kaotatud rohkem kui 20 000 korrakaitsja ametikohad.

«Kõige valusam kuritegude kasvu juures on see, et seda võis ette näha. See on kasinuse tõeline hind, mille eest hoiatasime, aga siis meie üle vaid naerdi,» sõnas Apter.

Arutelu politseinike tegevuse üle on muutunud elavamaks pärast seda, kui reede õhtul pussitati Londonis surnuks 17-aastane Jodie Chesney. Teda ründasid kaks meest, keda otsitakse tänaseni taga.

Londoni elanikud on pärast nimetatud kuritegu nõudnud tänavatel patrullivate politseinike arvu suurendamist, aga politseiametnikud on öelnud, et nad ei saa tühjast õhust midagi välja võluda.

«Ma ei saa politseinikke õhust välja võluda, nad teevad äärmiselt paljud tööd ja seda väga keerulistes tingimustes,» ütles Londoni politsei esindaja Graham McNulty.

Teismelise tüdruku pussitamine Londonis leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui Manchesteris tapeti samal viisil 17-aastane noormees.

Peaminister Theresa Mayd on eelarvekärbete pärast kritiseeritud, aga eile kinnitas ta, et konkreetsete kuritegude ja politseinike arvu vahel ei ole seost.

«Oluline on see, kuidas politsei neile kuritegudele reageerib. Oluline on, et kurjategijad võetakse vastutusele,» ütles peaminister. «Ka valitsus võtab pussitamiskuriteod vaatluse alla. See pole vaid politsei, aga ka valitsuse ülesanne.»