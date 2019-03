Krimmi silda hakkavad valvama dessantkaatrid

Kaatrid BK-16 on varustatud navigeerimis- ja radarsüsteemidega, mis võimaldavad isegi halva ilmaga pikki manöövreid. Nende kiirus on kuni 80 kilomeetrit tunnis.

Ukraina on projekti hukka mõistnud ja öelnud, et see kahjustab keskkonda ning takistab suurematel laevadel Aasovi merre sõitmist ja sealt lahkumist. Sillakaare suurim kõrgus on 35 meetrit.