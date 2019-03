VIDEO. Belgia õpilased riietusid moslemiteks ja võtsid kooli kaasa «pommivöö»

Koolis on traditsioon, et kui kooli lõpetamiseni jääb 100 päeva, tähistatakse seda erinevate ürituste korraldamisega. Kõnealusel nädalal pidid abituriendid iga päev erinevas kostüümis kooli tulema. Nii riietuti esmaspäeval turistideks, teisipäeval New Yorgi mafioosodeks ja kolmapäeval Saudi Araabia moslemiteks.