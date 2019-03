Saksa lasteaed keelas karnevalil indiaanlaseks või šeigiks riietumise

«Ma tahaks teid paluda, et te koos oma lastega kostüümi valides pööraks tähelepanu sellele, et mitte stereotüüpe toetada,» seisis vanematele enne traditsioonilist karnevali saadetud kirjas.

Selles toonitati, et näiteks indiaanlase kehastamine on kohatu seetõttu, et termini võtsid Ameerika põliselanike kohta kasutusele vallutajad ning sisuliselt pole indiaanlasi üldse olemas, kuna tegu on erinevate rahvarühmadega. Artikli kohaselt on enda sulgede ja näomaalingutega ehtimine Ameerika põlisasukatele solvav.