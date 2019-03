Macron üleskutses: lõksus Euroopa vajab taassündi

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni üleskutset tabas jahe vastuvõtt Saksa kantsleri Angela Merkeli poolt ning varjamatult seisid sellele vastu Poola ja Ungari.

Tuge tuli aga naaberriigist Belgiast ja Soomest. Soome peaminister Juha Sipilä avaldas Macroni üleskutsele toetust Twitteris, kus märkis, et rahvas peab nägema Euroopa Liidu võimet otsuseid langetada ja neid ellu viia. Belgia peaminister Charles Michel avaldas erilist lootust, et Euroopa kaitseb vabadust ja demokraatiat.

I strongly agree with President @EmmanuelMacron that the EU should focus on security, sustainable growth and ambitious climate policy. The way to win back the trust of the people is above all the EU that is capable of making decisions and implement them.