Kristi Raik: Eesti välispoliitika hämarduval maastikul

Välispoliitika polnud ju ka valimisteema. Ometi on rahvusvaheline olukord kõike muud kui rahulik. Eesti võib tahta senisel kursil püsida, aga pole võimatu, et tee jalge all ära laguneb. Lammutajaid on eelkõige väljaspool, aga ka meie enda ühiskonnas.