Hongkongi tänavail tunglevad miljonärid kõrvuti kehvikutega

Eakas naine lükkamas käru vanapaberiga Hongkongis Mong Koki linnaosas. Paik on tuntud ostupiirkond, mida ilmestab segu vanematest ja uuematest kõrghoonetest, ning see on üldse maailma kõige tihedamini asustatud piirkond, kus elab 130 000 inimest ruutkilomeetri kohta.

FOTO: Bobby Yip/Reuters/Scanpix