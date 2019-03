Süürias tabati Norra kodanikust Islamiriigi värbaja

Mõnedel andmetel on 22-aastasel mehel ka Rootsi kodakondsus.

"Mees on Islamiriigis tegev olnud juba kaua. Ta reisis 2014. aastal Süüriasse ning on esinenud aktiivselt ja väga nähtavalt Islamiriigi propagandakanalites," lisas Ranstorp.

Kurdiväed võtsid terroristi kinni esmaspäeval Islamiriigi viimase tugipunkti Baghouzi lähedal. Mehe abikaasa sai surma aastavahetusel. Paaril on kokku seitse last.

Norra julgeolekupolitsei kinnitas rahvusringhäälingu telekanalile SVT, et on alustanud mehe suhtes uurimist terroriorganisatsiooni kuulumisega seoses.

"Mees on Norra kodanik, kelle suhtes on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus. Ta on osalenud aktiivselt terroriorganisatsiooni tegevuses," ütles julgeolekupolitsei eestkõneleja Trond Hugubakken ajalehel VG.