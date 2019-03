Londonist leitud pommid võisid pärineda Iirimaalt

Politsei sõnul olid kõik kolm lõhkeseadeldist pandud A4-suuruses postikottidesse ning ametnike sõnul on juhtumid omavahel seotud. Uurimisse on kaasatud ka Iiri politsei, sest kõigil kolmel postipakil olid Iirimaa postmargid ning saatja asukohaks oli märgitud Dublin.

Iirimaa postifirma sõnul on tegu nende poolt disainitud südamekujuliste markidega, mis on mõeldud õnnitluskaartide, pulmakutsete ja tänukaartide saatmiseks. Postikoti peale on saatja aadressi asemel märgitud lihtsalt Iirimaa bussifirma Bus Eireanni nimi ning asukohana Dublin. Ettevõtte sõnul ei olnud politsei nendega veel ühendust võtnud.