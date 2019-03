Briti ISISe pruudi isa: mu tütrele peaks kodakondsus alles jääma

ISISe pruudi isa sõnul peaksid võimud lubama naisel Suurbritanniasse naasta ning juhul kui leitakse, et ta on toime pannud kuriteo, peaks ta seal karistust kandma.

Briti siseminister Sajid Javid leidis, et Begumilt tuleb kodakondsus ära võtta. Kuna Briti seaduse kohaselt võib inimeselt kodakondsuse ära võtta vaid juhul kui tal on mõne teise riigi kodakondsus või vähemalt võimalus seda taotleda, siis on Begumi juhtum tänaseni segane. Naise perekond väidab, et tüdrukul pole topeltkodakondsust. Ka Bangladeshi valitsus on öelnud, et Begum pole nende riigi kodanik ning tal ei lubataks riiki siseneda.