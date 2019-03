Kas Saudi kroonprints üritab oma isa võimult kõrvaldada?

Kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saud ja kroonprints Mohammed bin Salman on viimastel nädalal olnud erimeelsustel mitmes olulises küsimuses, muu hulgas ka Jeemeni sõja osas.

Erimeelsused on süvenenud pärast Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmist Türgis, mille USA Luure Keskagentuuri (CIA) teatel tellis just 33-aastane Saudi kroonprints. Pinged kasvasid aga järsult veebruari lõpus, mil 83-aastane kuningas külastas Egiptust. Kuningas olevat enne reisi saanud oma nõunikelt hoiatuse, et teda võidakse rünnata.