USA politsei pidas kinni koduhoovis prügi koristanud mustanahalise mehe

Boulderi linna politsei astus mehele ligi eelmise reedel hommikul, kui ta parasjagu korjas prüginäpitsatega rämpsu terrassil, mis oli märgistatud eravalduse sildiga, ning küsis temalt, kas tal on luba maja juures viibida, kirjutas kohalik ajaleht The Daily Camera.

Mees kinnitas politseinikele, et ta elab ja töötab majas ning näitas neile ka oma üliõpilaspiletit, kuid kordnikud pidasid ta sellest hoolimata edasiseks uurimiseks kinni ning kutsusid välja ka lisajõud, väites, et mees keeldus koostööst ega pannud maha käes olevat nüri eset.

Kinnipeetud mehe majanaaber hakkas terrassil toimuvat filmima ning veebi postitatud videost on näha, kuidas noormees püüab politseinikele selgitada, et see on tema kodu ning et ta pole relvastatud.

«Te olete minu hoovis, relv käes ja ähvardate mind tulistada, sest ma korjan üles prügi,» lausus mees videosalvestisel. «Mul pole relva! See on ämber, see on näpits.»

Kaheksast politseinikust ümbritsetuna teatas mees: «Ma ei istu maha ja te ei saa mind sundida. See on minu kinnisvara, see on minu maja – ma elan siin.»