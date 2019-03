Galerii: Nurmiko aianduskeskus taasavati presidendi osavõtul

Nurmiko aiandi looja ja juht Jaak Ungerson ütles, et tragöödias on kõige parem lohutaja olnud töö. «Nurmiko oli enne Eesti suurim lillekasvataja, täna me oleme üks väike aiand. Me ei ole enam nii äge nagu me olime,» ütles Ungerson. Aiandikeskuse omanik kinnitas presidendi sõnu, et Nurmikol on suured unistused. Ungersonid on teinud suurt koostööd kindlustusega ja teevad veel edasi, et taastada Nurmiko hiilgus. Nad on jõudnud järelduseni, et vana hiilguse taastamine ei ole enam vanaviisi võimalik, kuna aeg on edasi läinud ning riik on ka innovaatsem. Ungerson kinnitas, et uudsus on see, mida nad soovivad ja tahavad teha aiandiga. «Peame tegema midagi, mis on parem kui enne, mis on kõige ägedam Baltikumis ja võib-olla ka Põhjariikides,» lausus kohaolijatele Ungerson. Ta loodab, et innovaatiline aiand avatakse aasta või kahe pärast.