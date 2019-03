Kurdi üksused tabasid 400 pageda püüdnud ISISe võitlejat

Nii kurdi võitlejad kui abiühendused on väljendanud imestust selle üle, kui palju inimesi endiselt piirkonnas on ning et hoolimata nädalaid kestnud evakueerimistest ei näi inimestevool peatuvat.

Läinud reedel taasalustas SDJ pärast pikemat humanitaarpausi pealetungi Baghouzile, eeldades, et külas pole enam palju võitlejate perekondi ning need, kes ka on sinna jäänud, keelduvad alla andmast ning on ise valinud surma saamise.