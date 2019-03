Kim ei ole pikamaaraketi mõttest loobunud

Sohae satelliitide stardiplatvormil on märgata vilgast ehitamist ning eelmise aasta augustist kasutuseta seisnud endises pikamaarakettide mootorite arenduspaigas on taastatud osa taristut.

Põhja-Korea olukorda jälgivad veebilehed Beyond Parallel ja 38 North pakuvad, et keskuse stardipolügooni ja raketimootorite katseala taastamine on alanud 16. veebruari ja 2. märtsi vahel.