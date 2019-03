Türgi ei kavatse Vene raketisüsteemidest loobuda

USA on kutsunud NATO-sse kuuluvat Türgit loobuma S-400 tehingust, öeldes, et need raketisüsteemid ei ole ühitatavad lääneliitlaste omadega. Samuti rikuks Venemaalt raketisüsteemide ostmine USA sanktsioone.

«Mis puutub S-400, siis tehing on tehtud ja on välistatud tagasipööramine. Võib olla, et pärast S-400 liigume me edasi S-500 suunas,» ütles Erdoğan telekanalile Kanal 24.