VIDEO: Afganistanis korraldati suurele rahvakogunemisele miinipildujarünnak

Meedia ja tervishoiuametnike andmetel sai surma üks ja kannatada 17 inimest. «Üks sai märtriks, haavatuid on 17, nende seas kolm last ja üks naine,» ütles tervishoiuministeeriumi kõneisik Wahidullah Mayar.

Üritusest osa võtnud välisminister Salahuddin Rabbani teatas hiljem, et terroristid korraldasid mälestustseremooniale rünnaku ning et ta pääses vigastusteta. Teine presidendikandidaat Mohammad Hanif Atmar pääses samuti vigastusteta, kuid viga said kaheksa tema ihukaitsjat.