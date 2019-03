Rootsi noorrohelised keelaks lennureiside reklaamimise ja riigisisesed lennud

Mais peetaval Roheliste parteikongressil on kavas teha ettepanek keelata reislennuliiklus Stockholmi, Göteborgi ja Malmö vahel.

«On ebamõistlik, et nendel liinidel toimub reisilennuliiklus. Juba praegu on ajavõit Stockholmi ja Göteborgi vahel lennates minimaalne võrreldes sama teekonna rongiga sõitmisega. Tarvis on oluliselt suuremat võimekust raudteel,» rõhutas Roheliste noorteorganisatsiooni juht David Ling.