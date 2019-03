Prokuratuur langetab dopinguskandaali osas otsuse lähipäevil

«Prokuratuurile on suusaliit edastanud kuriteoteate, prokuratuur ei ole selle alusel veel kriminaalmenetlust alustanud või alustamata jätnud. Tegeleme sellega, et olla järjepidevas kontaktis Austria kolleegidega, et saada kõigepealt Austriast vajalikku infot Austrias poolelioleva menetluse kohta, et siis välistada see, et tarbetult on kahes riigis pooleli ühesuguse sisuga kriminaalmenetlust,» lausus Pern ERR-ile antud intervjuus.