Putini solvamine võib varsti trellide taha viia

Eelnõu esitas Putini Ühtse Venemaa partei liige Andrei Klišas, keda mõned parlamendisaadikud ka kritiseerisid. Näiteks ütles ultranatsionalistliku Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei poliitik Sergei Ivanov uue seaduse kohta: «Kui me lolli enam lolliks ei kutsu, siis see ei tähenda, et ta enam loll ei oleks.» Klišas väitis, et tegu pole tsensuuriga ja arvas, et võimud väärivad austust.