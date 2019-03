Mupo lubab naistepäeva puhul autoga Viru tänavale sõita

«Varasemad aastad on näidanud, et sel päeval on mehed nii innukad lilleostjad, et ei aita siin selgitustöö ega trahvid – ikka pargitakse auto sinna, kuhu pole lubatud ja tekitatakse ohtralt liiklusohtlikke olukordi. Otsustasime sel aastal koos transpordiametiga ajutiselt liikluskorraldust Viru tänaval muuta, hommikul kella kuusest kuni õhtul kella seitsmeni võivad kõik lilleostjad lühiajaliselt parkida lillekioskite ette, et mugavalt ja kiiresti sooritada naistepäeva lilleost,» ütles mupo juhataja Aivar Toompere. «Autoga saab sõita Viru tänava kioskite juurde, kus parkimist ja liiklemist reguleerivad meie inspektorid. Pärast ostu suunatakse autojuht Viru väravate kaudu Valli tänavale ja sealt edasi Pärnu maanteele. Soovime autojuhtidele mõistvat ja teistega arvestavat liiklemist. Juhinduge mupo patrulli märguannetest. Kõigile naistele aga toredat naistepäeva!»