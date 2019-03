Põhja-Korea andis eetrisse Trumpiga kohtumist ülistava filmi

Dokumentaalis näidati Kimi ütlemas, et Põhja-Korea ja USA peavad lõpetama aastakümneid kestnud vaenu, kuid ei mainitud sõnagagi, et tippkohtumine lõppes mingeid konkreetseid tulemusi saavutamata.

Hanoi kohtumine lõppes äkitselt Pyongyangi ja Washingtoni erimeelsuste tõttu Põhja-Korea sanktsioonide küsimuses. Mõlemad riigid süüdistavad teist osapoolt kõneluste nurjumises, kuid on andnud mõista, et uks on avatud tulevastele läbirääkimistele.